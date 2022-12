RIVIVI LIVE SERIE A – Napoli-Milan – (0-1) Troppo poco gli azzurri

Premere f5 per gli aggiornamenti

95′ – Dopo 5 minuti termina il match

93′ – Ibra per Saelamaekers Che Calcia in porta, salva il Napoli in angolo

92′ – Ammonito Florenzi

91′ – Ammonito Ounas

86′ – Lancio per Theo Hernandez Che tira da dentro l’ares, parata di Ospina

83′ – Tiro di Lozano, palla sul fondo

82′ – Nel Napoli escono Zielinski e Lobotka Ed entrano Lozano e Anguissa

80′ – Nel Milan escono Messias e Calabria Ed entrano Sarleamekers e Florenzi

76′ – Nel Napoli esce Fabian Ed entra Mertens. Tiro a giro in area di Ounas, palla sul fondo

73′ – Sponda di Krunic per Leao che tira, respinge la difesa in angolo

72′ – Sponda di Osimhen per Elmas che calcia, sbilenco sul fondo

68′ – Nel Milan escono Tonali e Giroud Ed entrano Kruhic e Rebic

55′ – Conclusione di Bennacer, parata in angolo di Ospina. Dalla bandierina colpo di testa di Tomori, blocca Ospina

52′ – Spunto di Leao, avanza e Calcia al limite, deviato, blocca Ospina

51′ – Tiro di Osimhen, blocca centralmente Maignin

49′ – Gol del Milan. Diagonale al limite dell’area di Giroud, battuto Ospina

46′ – Mario Rui serve Fabian, palla leggermente lungs, blocca Maignin

39′ – Cartellino gialla per Giroud per fallo su Ospina

37′ – Ammonito Rrhamani per fallo su Theo Hernandez

27′ – Leao si Libera di un avversario e Calcia dai 20 metri, blocca Ospina

20′ – Lancio di Insigne per Osimhen Che entra in area e Calcia, palla sul fondo

13′ – Lancio per Osimhen, entra in area e va al cross, la difesa del Milan manda in angolo

7′ – Di Lorenzo scatta Sulla destra, cross in area, blocca Maignin

2′ – Schema corto da corner, cross di Politano, tiro di Rrhamani e palla sul fondo

Sara’ il Napoli a dare il calcio d’avvio

20,32 – Napoli e Milan rientrano negli spogliatoi

I due capitani. Per il Napoli, maglia Azzurra, Lorenzo Insigne. Per il Milan, Calabria

20,06 – Ingresso del Napoli per la fase di riscaldamento

20,04 – Entra tra I fischi, il Milan

19,58 – Ingresso Dei Portieri del Napoli e del Milan.

FORMAZIONI UFFICIALI

19,37 – Buona presenza del Pubblico. Presenti Anche I Tifosi del Milan

Dallo spogliatoio del Milan

Arbitro: Orsato; Ass1: Preti; Ass2: Giallatini; IV: Camplone; VAR: Valeri; AVAR: Vivenzi

Questa sera alle ore 20,45, presso lo stadio “Maradona”, si giocherà il tanto atteso big-match per il vertice tra il Napoli e il Milan. All’andata gli azzurri vinsero al “Meazza” per 0-1 con il gol di Elmas, partita che si preannuncia equilibrata. Per i tecnici Spalletti e Pioli saranno ore dove i dubbi a sciogliere sono tanti e solo a poche ore verranno risolti. Ilnapolionline.com sarà presente alla gara e vi aggiornerà in tempo reale.

Dal nostro inviato allo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco