Euro Avversario Napoli – Un altro infortunio per il Barcellona

Per il Barcellona non è un periodo positivo e non solo per i risultati spesso altalenanti. Il tecnico degli spagnoli Setien, in vista della sfida contro la Real Sociedad dovrà fare a meno anche del centrocampista Arthur, infortunio alla caviglia destra. Il 18 Marzo al Camp Nou ci sarà la sfida contro il Napoli, come riporta il sito degli iberici e rischia di non esserci per il match contro gli azzurri. I prossimi giorni saranno decisivi per capire le condizioni del giovane mediano dei blaugrana. Si sommerebbe agli infortunati Suarez e Dembele e agli squalificati Busquets e Vidal.

La Redazione