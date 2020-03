Il Napoli, in attesa di conoscere ufficialmente il prossimo avversario di campionato, continua ad allenarsi a Castel Volturno. Si è iniziato con l’attivazione di gruppo, a seguire lavoro tecnico-tattico e infine partitella a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Elmas, Malcuit si è allenato in palestra, Koulibaly si è diviso tra campo e palestra, infine lavoro personalizzato in palestra per Llorente e Younes.

La Redazione