Le liti da condominio hanno gettato la Serie A nel caos

RESTANO LE SPACCATURE

C’è voluto l’intervento del governo, seppur tardivo, e successiva-mente quello della Figc per mettere a tacere le beghe da condominio che stavano gettando nel ridicolo l’intera serie A. Ai 20 presidenti di fatto è stato tolto il pallone e sono state imposte nuove regole per continuare a giocare in un momento di grande emergenza per il Paese. In Lega resta la conflittualità e non a caso l’ad Marotta ha proposto di convocare «un’assemblea per ritrovare unità».

A proposito quella fissata per lunedì 9 è stata rinviata al 16 marzo. Di fatto il decreto del governo ha tenuto in vita ancora la stagione, anche se a porte chiuse. Una decisione che inevitabilmente avrà pesanti ripercussioni. Basti pensare ai diritti tv. Come si comporteranno le tv che hanno pagato per un prodotto e ore se ne trovano un altro? E ai soldi di biglietti e abbonamenti che dovranno essere restituiti. Si va avanti, è vero ma resta il caos più totale. E a breve bisognerà lavorare al nuovo bando dei diritti tv e al rinnovo della carica del presidente di Serie A. Fonte: Il Mattino