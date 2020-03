Rino Gattuso verso il rinnovo: previsto incontro con ADL

Il Napoli, al momento, sta valutando la permanenza ed il futuro di molti suoi calciatori. Uno di questi è senza dubbio Fabian Ruiz. Lo spagnolo è considerato dallo stesso patron azzurro un punto di riferimento importante su cui costruire la squadra per il prossimo anno. Ovvio che la scelta degli elementi che faranno parte della rosa passi anche dalla permanenza del tecnico, Gattuso. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il suo parere potrebbe diventare determinante nell’istante in cui il suo rinnovo diverrà ufficiale. Al momento, trapelano voci che parlano di un incontro imminente con il presidente per definirne la conferma dell’allenatore anche per la prossima stagione