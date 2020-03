Koulibaly al lavoro: il senegalese prova ad accorciare i tempi

Forse prima del previsto, pare che Kalidou Koulibaly stia provando ad abbreviare i tempi del recupero. Il centrale senegalese, infatti, stando a quanto si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, potrebbe riprendere contatto con il terreno dio gioco per Napoli-Spal, gara che precede il ritorno Champions con il Barcellona e che si disputerà in un San Paolo vuoto. Una specie di prova generale, insomma…Intanto Koulibaly si sta allenando a Castelvolturno per recuperare la migliore condizione, per provare a chiudere al meglio una stagione enormemente lontana dai suoi standard normali di rendimento (molto elevati). Ovviamente si procederà con cautela, soprattutto per evitare errori già commessi, vedi gara con il Lecce, probabilmente un rientro precoce e da evitare.