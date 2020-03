ALGARVE CUP – L’Italia di Bertolini batte il Portogallo e vola in semifinale

Ieri sera esordio all’Algarve Cup dell’Italia femminile del c.t. Milena Bertolini, contro le padroni di casa del Portogallo. Nella prima frazione le lusitane passano con Diana Silva, non perfetta l’uscita del portiere azzurro Laura Giuliani. Nella ripresa l’Italia cambia marcia, comincia a creare occasioni prima di arrivare al pareggio. La rete arriva su corner e colpo di testa vincente di Linari. In pieno recupero il gol su calcio di rigore trasformato da Girelli. Ora il 7 Marzo la semifinale contro la Nuova Zelanda, l’altra sfida sarà tra Germania e Norvegia. “Come ci aspettavamo è stata una partita molto difficile – dichiara a fine match Milena Bertolini – nel primo tempo abbiamo sbagliato l’atteggiamento e anche tatticamente avremmo potuto fare meglio. L’Italia che conosciamo è scesa in campo nella ripresa: siamo stati più aggressive, più determinate e abbiamo giocato da squadra, con il Portogallo che non è più riuscito a ripartire. In semifinale sfideremo una squadra molto fisica, dobbiamo recuperare le energie per farci trovare pronte”.

PORTOGALLO-ITALIA 1-2 (1-0 pt)

Reti: 34’ Diana Silva (P), 78’ Linari (I), 95’ rig. Girelli (I)

PORTOGALLO (4-4-2): Pereira; Borges, Rebelo, Costa, D. Silva; Pinto, Faria (68’ Pinto), Marquez, Neto (68’ Norton); J. Silva (16’ Mendes, all’87’ Nazareth), D. Silva. A disp: Morais, Jacinto, Marchao, Fidalgo, Gomes, Gomes, Santos, Martins. Ct: Francisco Neto.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Guagni (89’ Bonfantini), Gama, Salvai (46’ Linari), Boattin; Cernoia, Rosucci (72’ Masdcarello), Galli; Bonansea (72’ Bartoli), Sabatino (60’ Bonetti), Girelli. A disp: Baldi, Schroffenegger, Lenzini, Tortelli, Caruso, Bonetti, Tarenzi. Ct: Milena Bertolini.

Arbitro: Francia Gonzalez (MEX), Assistenti: Mijensa Rensch (SUR) e Karen Diaz (MEX). Quarto ufficiale: Catarina Ferreira Campos (POR).

Quarti di finale – Altri risultati

Nuova Zelanda-Belgio 1-1 (7-6 d.c.r.)

Germania-Svezia 1-0

Danimarca-Norvegia 1-2

Fonte: foto figc