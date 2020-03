Concreta per il Napoli la pista Belotti, l’Inter insiste per un azzurro

L’interessamento del Napoli per Belotti pare sia davvero concreto. Viene confermato anche da Tuttomercatoweb. Il granata sembra l’obiettivo azzurro per rinforzare l’attacco. Pista concreta per la quale ci sono stati contatti tra le parti e la possibilità di finalizzare l’operazione in vista della sessione di mercato estiva. In casa Napoli però c’è movimento anche in uscita perché, a quanto pare, nonostante la volontà di rinnovo, Mertens sarebbe ancora seguito dall’Inter. In casa nerazzurra si pensa di imbastire una trattativa legata al riscatto di Matteo Politano. Continua quindi il pressing della squadra milanese per l’attaccante belga del Napoli, ma per lui sono salite moltissimo le possibilità di rinnovo…