Concesso un weekend di riposo, occhio ai consigli “Canonici!”

Niente corse nel weekend, non si gioca, ma ci si allena, e a Castel Volturno ieri c’erano tutti, anche Malcuit che si è infortunato a Ferrara, praticamente un girone fa, e che ha cominciato ad annusare di nuovo il clima dell’allenamento autentico. Lo stato d’emergenza del Paese, che ha finito inevitabilmente per stravolgere il campionato, incide anche sulle abitudini del Napoli: Gattuso, non essendoci impegni immediati, sta pensando di concedere il prossimo week-end di assoluto riposo alla squadra (ieri il Dott. Canonico ha dato dei consigli), che poi sarà chiamata a un inevitabile tour de force. Un modo per far staccare la spina. Fonte: CdS