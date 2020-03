Avv.Gagliardi:”Ci stiamo occupando di clausole negli abbonamenti di società di Serie A”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Gagliardi, avvocato movimento consumatori:

“Ci stiamo occupando di clausole negli abbonamenti di società di Serie A, che prevedono il mancato rimborso in caso di disputa a porte chiuse, c’è un’operazione anche dall’antitrust. Distinguiamo il fatto giuridico dalla passione. Da un punto di vista giuridico ci sono delle norme, le clausole previste negli abbonamenti, nascono dall’esigenza di proteggere i club da sanzioni per cui si disputano le partite a porte chiuse. Adesso c’è uno scenario diverso. Dal lato passionale dei tifosi, posso decidere di non chiedere il rimborso se so di mettere in difficoltà la società. Napoli in Tribunale? La Lega Calcio cerca di imporre un unico regolamento sul regolamento degli abbonamenti. Stiamo invitando tutte le società a prendere una decisione unica sugli abbonamenti. Si potrebbero offrire buoni, rimborsi, destinare in beneficenza il ricavato. A Torino l’abbonamento in Curva dello Juventus Stadium costa 600 euro, è un discorso complesso”.