Ieri la Cremonese, andata per ben due volte avanti in casa, anche se a porte chiuse, contro l’Empoli, alla fine viene sconfitta dall’Empoli con il punteggio di 2-3. Per gli ospiti in gol anche Ciciretti, secondo il Corriere dello Sport, mentre per i grigiorossi, non sufficiente la prova del classe 2000 Gaetano. Se si esclude l’assist su punizione per il primo vantaggio della squadra di Rastelli, è apparso meno ispirato del solito.

Gaetano 5,5

