Inter e Barcellona, Gattuso pensa al Napoli dei titolarissimi

In attesa di avere novità su Napoli-Inter di domani sera se giocarla o meno, la squadra azzurra continua ad allenarsi a Castel Volturno, per cercare di concentrarsi e trovare la giusta concentrazione. Gattuso ha ormai deciso che per le sfide contro i nerazzurri e il Barcellona ci sarà una squadra dei totolarissimi. Secondo il Corriere dello Sport, Ospina in porta, Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, Manolas e Maksimovic come coppia centrale. A centrocampo Demme in cabina di regia, con Fabian Ruiz e Zielinski ai lati. In attacco Callejon, Mertens e Insigne. In altri match i ricambi per far rifiatare l’11 base, visto contro il Torino hanno dato buone risposte i vari Hysaj, Lobotka, Politano e Milik.

La Redazione