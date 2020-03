Nations League: L’Italia evita ancora una volta Portogallo e Francia

A Bucarest, il 30 novembre scorso, ci si erano messi in tre, Lahm, Gullit e Casillas, per regalare all’Italia di Mancini un gironcino di buon augurio per Euro 2020, pescando Turchia, Svizzera e Galles, lasciando le big Francia e Portogallo a scontrarsi tra loro e con la Germania.

Ieri ad Amsterdam ha fatto tutto Luis Figo, ma il risultato per la nostra Nazionale e non solo è stato senza dubbio in linea col precedente. In questo caso si trattava di costruire il panel della seconda edizione della Nations League, che si giocherà il prossimo autunno, tra il 3 settembre e il 17 novembre, con approdo per le migliori quattro degli altrettanti gironi della Serie A, alle Final Four del 2021, che il 6 giugno assegnerà il trofeo.

L’Italia nella prima fase se la vedrà infatti con Bosnia-Erzegovina (prima e ultima sfida, tra il 4 settembre, in casa e il 17 novembre), Polonia e Olanda (gruppo 1). Francia e Portogallo? Accoppiate nuovamente: i campioni del mondo e quelli d’Europa (oltre ad aver vinto proprio la NL) in carica sono stati inseriti nel gruppo 3, con la Croazia vice campione del mondo, più la Svezia. Niente male, no? Fonte: CdS

I GIRONI

LEGA A

Gruppo 1: Olanda, ITALIA, Bosnia-Erzegovina, Polonia.

Gruppo 2: Inghilterra, Belgio, Danimarca, Islanda.

Gruppo 3: Portogallo, Francia, Svezia, Croazia.

Gruppo 4: Svizzera, Spagna, Ucraina, Germania.

LEGA B

Gruppo 1: Austria, Norvegia, Irlanda del Nord, Romania.

Gruppo 2: Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Israele.

Gruppo 3: Russia, Serbia, Turchia, Ungheria.

Gruppo 4: Galles, Finlandia, Repubblica d’Irlanda, Bulgaria.

LEGA C

Gruppo 1: Arzerbaijan, Lussemburgo, Cipro, Montenegro.

Gruppo 2: Armenia, Estonia, Macedonia del Nord, Georgia.

Gruppo 3: Moldavia, Slovenia, Kosovo, Grecia.

Gruppo 4: Kazakistan, Lituania, Bielorussia, Albania.

LEGA D

Gruppo 1: Malta, Andorra, Lettonia, Isole Faroe.

Gruppo 2: San Marino, Liechtenstein, Gibilterra.