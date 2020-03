ESCLUSIVA – Ciro Borriello: “Il Coronavirus? Attendiamo novità dal Governo, anche in ambito sportivo”

In questo momento dove l’Italia è attanagliata dal grande problema del Coronavirus e si cerca una soluzione, anche il mondo dello Sport cerca di saperne di più. Il calcio al momento si ferma, compreso le sfide di Coppa Italia a data da destinarsi. Di questo ma anche sul momento degli azzurri ilnapolionline.com ha intervistato l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello.

Nella tarda mattinata è arrivata l’ufficialità del rinvio della gara di domani sera Napoli-Inter di Coppa Italia. Cosa ne pensi in merito? “E’ chiaro che se si parlasse solo in ambito sportivo si potrebbe parlare di una sconfitta di tutti, però in questo momento c’è da pensare alla salute dei cittadini. Il Coronavirus è diventato un problema mondiale e quindi bisogna navigare a vista e non solo per lo sport. Aspettiamo cosa deciderà il Governo su questo aspetto, ma anche per scuole, università, cinema e non solo a livello di decreto legge”.

Come Assessore allo Sport del Comune di Napoli, cosa ci dobbiamo aspettare per le altre discipline nei prossimi giorni? “Non te lo so dire, nel senso che dobbiamo attendere la decisione del ministro dello Sport Spadafora. Probabilmente nella giornata di domani ci saranno novità in merito. Ad esempio come il Basket ma anche gli altri sport dove ovviamente attendiamo con fiducia le decisioni del Governo”.

Più di un mese e mezzo fa ci ha lasciato un grande campione dello Sport come Kobe Bryant. Vorrei da parte tua un pensiero su questo grave lutto. “Hai detto tu è stato per il mondo dello sport una grandissima perdita. Lui non solo era un campione negli Stati Uniti, ma lo era anche per il nostro paese. Tant’è che lui spesso veniva in Italia per diverse iniziative sportive e non solo. Nei pressi dell’Arenella c’è un campo di basket in suo onore e non smetteremo mai di ricordarlo per la sua grandezza e al tempo stesso umanità”.

Infine sul Napoli ti vorrei chiedere di Dries Mertens. Il belga è molto vicino dal rinnovare con il club azzurro. Dopo Hamsik possiamo dire di avere adottato un altro napoletano? “Sì, assolutamente. Se davvero come si legge siamo vicini alla firma del rinnovo, sarebbe per noi tifosi una splendida notizia. Ormai nei nostri occhi Mertens è un napoletano a tutti gli effetti, fa diverse iniziative in ambito sociale e poi è ad un gol dal battere il record di gol di Hamsik. Sono felice per lui e mi fa piacere che sta per diventare una bandiera del Napoli a tutti gli effetti”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

