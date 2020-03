CdS – Gli scienziati “Sport un mese a porte chiuse”

L’allarme del comitato scientifico si va verso gli stadi a porte chiuse

L’ultima bomba è scoppiata nella serata di ieri. Il Comitato scientifico voluto dal premier Conte ha proposto per un periodo di 30 giorni di evitare qualsiasi tipo di manifestazione, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Al momento si tratta di un’ipotesi e, fino alla tarda serata di ieri, in Federcalcio non sarebbe arrivato alcun tipo di comunicazione. Mentre dal Governo è trapelato che, qualora, venisse deciso di adottare un provvedimento di questo genere, sarebbero comunque consentite le ”porte chiuse”: una condizione, che ormai la maggioranza dei club di serie A pare ormai rassegnata ad accettare. Fonte: CdS