ATTACCO – Mertens all’assalto del bunker Inter

Ieri mattina, presso il Centro Sportivo di Castel Volturno, il Napoli ha proseguito gli allenamenti, in vista del return-match di Coppa Italia contro l’Inter. Per Gennaro Gattuso c’è una buona notizia, il pieno recupero di Dries Mertens, il belga è pronto all’assalto del bunker nerazzurro, Milik si è allenato in palestra, quindi il polacco resta in dubbio. Per il resto, come riporta il CdS, gli altri due dell’attacco saranno Insigne e Callejon, con lo spagnolo a riposo contro il Torino, si augura di essere decisivo contro la squadra di Conte.

La Redazione