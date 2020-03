Aumento del valore di mercato: anche due azzurri in classifica

Tra i giocatori che hanno visto aumentare il proprio valore di mercato in questa stagione, tra l’altro non ancora conclusa, ci sono anche due azzurri. La classifica è stata resa nota da Sky Sport e comprende 25 nomi. Al 25° posto troviamo proprio Giovanni Di Lorenzo, che al momento ha una valutazione di circa 20 milioni, già 5 in più rispetto a prima, un incremento del 33%. Al 18° posto un altro calciatore azzurro, che però vestirà la casacca del Napoli a luglio, cioè Amir Rrahmani, acquistato dai partenopei per la prossima stagione, attualmente valutato 12 milioni di euro, 6 in più rispetto al valore precedente (con un incremento addirittura del 100%). La classifica, per la cronaca, vede in vetta il trequartista della Lazio Luis Alberto: il giocatore vale ora 55 milioni, 15 in più rispetto a prima.