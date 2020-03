Calcio, rischi ed interventi: in giornata dovremmo saperne di più!

L’emergenza coronavirus cambia e stravolge anche il mondo del calcio. L’impressione è che la giornata di oggi possa essere quella decisiva per riuscire ad ottenere qualche informazione in più, sia in merito alle gare di casa nostra che quelle da disputare in Europa, in Spagna, soprattutto. Il coronavirus blocca anche la penisola iberica visto che sono 153 i casi fatti registrare in tutto il paese. Anche per questo il ministro spagnolo ha consigliato a tutti i tifosi di evitare viaggi per sostenere la propria squadra del cuore. Nella giornata di ieri la Uefa ha sottolineato che per il momento non intende far svolgere partite di Champions League, o Europa League, a porte chiuse, anche se si è detta pronta a valutare l’evolversi degli eventi e decidere di conseguenza.

Il Mattino