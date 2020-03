Questa mattina il Napoli ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di ritorno di giovedì sera di Coppa Italia contro l’Inter, valevole per la Coppa Italia. La squadra ha svolto allenamenti sui campi 1 e 2 con attivazione e salto ad ostacoli. A seguire seduta tecnica e contrapposizione tattica, infine partitella a campo ridotto. Koulibaly e Malcuit si sono allenati con il gruppo, lavoro in palestra per Llorente e Younes.

La Redazione