Sold out – Il “Coronavirus e il caro prezzi non sono un ostacolo per l’esodo a Barcellona. Tutto già esaurito

Barcellona – Napoli

Dopo essersi aggiudicati il biglietto sul web, ora i tifosi dovranno recarsi al botteghino del San Paolo prima del viaggio, una procedura mai comoda per chi abita fuori città. Esauriti in poche ore i circa 4mila tagliandi a disposizione ieri sul web, una cifra da suddividere come sempre tra le richieste online e la vendita alle agenzie autorizzate dal club, che organizzeranno viaggi andata e ritorno per i tifosi nel giorno della partita. Fonte: Il Mattino