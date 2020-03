RINNOVO – Napoli-Callejon, occhio alle sirene spagnole

Dopo Mertens, il Napoli ha trovato l’accordo con il “Ciro” azzurro, manca solo il twitter presidenziale, c’è da capire il futuro di Josè Callejon. Le pagine odierne del Corriere dello Sport, aggiornano sullo spagnolo, situazione tutt’altro che semplice. L’ex di Espanyol e Real Madrid, come per Mertens, ha il contratto in scadenza nel 2020, ma al momento non è semplice trovare una soluzione. Un incontro con il suo agente Quillon dovrebbe essere fissato per Aprile, per capire se Callejon dovesse accettare o meno. Nel frattempo il Valencia si è fatto avanti, non sarà semplice per il Napoli trovare un’intesa per Calletti, però verrà fatto un tentativo, come per il belga, e ci si augura che la scelta di vita per l’azzurro convinca anche lo spagnolo.

La Redazione