DIFESA – Contro l’Inter in campo lo stakanovista Di Lorenzo

Il Napoli prosegue la preparazione in vista del match contro l’Inter di giovedì per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. All’andata gli azzurri vinsero a San Siro per 0-1 con la rete di Fabian Ruiz, un buon vantaggio, ma certamente Gattuso non si fida del valore dei nerazzurri. Per la difesa, come riporta il Corriere dello Sport, certa l’assenza di Koulibaly, si tenterà di recuperarlo per il Barcellona, in dubbio anche Mario Rui. Il laterale portoghese, non è ancora al massimo della condizione, quindi si valuterà il suo impiego. Chi sono certi di scendere in campo contro i nerazzurri, sono: Manolas, Maksimovic e Di Lorenzo, L’esterno ex Empoli è ormai lo stakanovista, del resto ha anche segnato contro il Torino, quindi non vede l’ora di affrontare l’Inter.

La Redazione