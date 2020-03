Tarallo: “Meret è di gran lunga superiore ad Ospina, tattcamente parlando”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luciano Tarallo, preparatore portieri: “Ho lavorato nel Napoli per 13 campionati. Ospina o Meret? Meret tutta la vita. Se andiamo a vedere i dati precedenti, visto che spesso si parla di statistiche, nell’anno 18-19 era tra i migliori portieri italiani per rendimento. Aveva qualche percentuale bassa, ma Ospina lo seguiva a ruota. Meret è di gran lunga superiore ad Ospina, sotto il punto di vista tattico. Tra i grandi portieri per quanto concerne la tecnica con palla fu Donnarumma, quindi molte statistiche non trovano riscontro con la realtà. Se siamo in Champions lo dobbiamo a Meret, a volte nel calcio non c’è gratitudine”.