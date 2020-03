CENTROCAMPO – Demme si riprende contro l’Inter la cabina di regia

Contro il Torino è rimasto a riposo, si è anche riscaldato per timore di infortunio a Fabian Ruiz, ma contro l’Inter tornerà in campo dal primo minuto. Si tratta di Diego Demme, il tedesco ex Lipsia, tornerà a comandare il centrocampo davanti alla difesa contro i nerazzurri di Antonio Conte. Ai suoi lati Fabian Ruiz e Zielinski, con Allan, Lobotka ed Elmas, pronti in caso di evenienza. Gattuso sa perfettamente che Demme può essere l’ago della bilancia per il ritorno di Coppa Italia contro l’Inter e quindi tornerà il regista a tutto campo.

La Redazione