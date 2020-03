Barcellona/Napoli – Coronavirus permettendo, sarà esodo azzurro

on sono mancate difficoltà, ma il sistema di vendita online per i tagliandi azzurri sembra migliorare partita dopo partita. Anche a Barcellona, tra poco più di due settimane, serviranno 70 euro per accomodarsi nel settore ospiti. A spaventare i tifosi, ora, è solo la situazione relativa al coronavirus che circola in tutta Europa. Le misure restrittive ai confini sembrano poter aumentare nelle prossime settimane e tra i tifosi serpeggia un po’ di timore. «Se dovessero chiudere le frontiere e negarci il viaggio?» Si chiede più di un napoletano che a Barcellona, per una sfida imperdibile, vuole esserci. L’Italia fa da focolaio imperante in Europa e la paura dei tifosi è fondata, ma per ora né il Napoli né la Uefa hanno avuto disposizioni in merito, quindi il viaggio in Catalogna sembra essere confermato.

Il San Paolo è pronto a riempirsi giovedì, perché Napoli-Inter sarà “con i tifosi”, ma la sfida del ritorno negli Ottavi di finale in Champions resta sullo sfondo. Ieri, alle 12,00, pc accesi per tutti per “comprare” il biglietto per la sfida del Camp Nou.