La Lega di Serie A è nel caos: L’Inter si sente fortemente penalizzata

ROMA – Il caos è assoluto. Oltre alle 5 gare annullate sabato, anche Samp-Verona in programma questa sera è stata rinviata. Lo ha deciso la Lega dopo che il governatore della Liguria aveva stabilito le porte chiuse per via dell’emergenza coronavirus. La Lega di A, che deve assolutamente mettere una toppa ad una falla che rischia di creare una emorragia inarrestabile, ha convocato un’Assemblea straordinaria per mercoledì nella sede del Coni a Roma. Tante le soluzioni proposte.

L’ultima a cui si è lavorato per tutta la serata e la notte di ieri vedrebbe rinviata la ventisettesima giornata e in quelle date si recupererebbero le 6 gare annullate ieri. Con Inter-Juve che si giocherebbe lunedì 9 in modo tale da avere anche i tifosi interisti presenti (il decreto che vieta ai residenti in Lombardia di andare in trasferta finisce 1’8). La giornata 27 verrebbe, dunque, ricalendarizzata il 14 e 15 marzo.

La Serie A per 15 giorni andrebbe comunque avanti. Resterebbe un turno infrasettimanale da aggiungere perché il tor-neo deve obbligatoriamente chiudersi il 24 maggio a causa dell’Europeo con data d’inizio 12 giugno. Poi ci sarebbero da recuperare Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Parma-Torino che potrebbero essere piazzate come turno infrasettimanale il 19 marzo. Resta fuori solo Inter-Sampdoria per cui sembra difficile trovare una data. I nerazzurri si sentono i più penalizzati. Qualora dovessero andare avanti in Coppa Italia e in Europa League, si troverebbero di fronte un calendario intasato al massimo. Fonte: Il Mattino