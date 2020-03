Chiariello: “La grande follia è cominciata, Napoli-Inter ce la possiamo andare a vedere?

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “La grande follia è cominciata: era prevedibile succedesse quello che sta succedendo. In Italia negli anni dove imperava la Democrazia Cristiana, il governo cadeva continuamente, durava poco perché era tutto frutto di faide. Il pentapartito si atteggiava in base a quelli che erano i rapporti di forza del momento, qual era l’unica certezza? 14:30 di domenica palla al centro, 15:30 tutto il calcio minuto per minuto. Ad oggi se uno ha voglia di andare a vedere una partita, non sa neanche se il biglietto esiste o meno. Napoli-Inter di giovedì, ce la possiamo andare a vedere o no? Si gioca o non si gioca? E come si gioca? Con la reciprocità di Juventus-Milan? Perché se la Juve gioca con il Milan ci sono i piemontesi sugli spalti e se gioca contro l’Inter non si gioca? Il Coronavirus ha un colore? Quelli che sono venuti a Lecce da Bergamo, come mai erano lì? L’interesse dei più forti sta prevalendo sui più deboli, ad ogni livello”.