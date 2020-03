Il Mattino – Il Napoli chiede il rinvio della Coppa Italia

Il problema delle gare rinviate nell’ultimo turno di serie A investe anche il Napoli. Il problema riguarda la semifinale di ritorno di coppa Italia che sarebbe già programmata per giovedì sera al San Paolo alle 20.45 contro l’Inter. Il Napoli, nella persona di Nicola Lombardo, intervenuto ai microfoni della Radio ufficiale ha affermato: «Ci troviamo difronte ad un’emergenza mondiale, dobbiamo rispettare le decisioni del nostro Governo e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Fatta questa premessa bisogna ricordare che il calcio è un’industria e come le altre va tutelata e non affossata soprattutto se ci sono i modi per farlo nell’ottica di un’emergenza internazionale. Tutte le competizioni vanno tutelate, sia il campionato che la Coppa Italia e bisogna stare attenti a come ci si muove. Sapendo che sono in programma le due semifinali, Juve-Milan mercoledì e Napoli-Inter giovedì, possiamo provare a portare la nostra proposta».

L’idea del Napoli è quella di recuperare in settimana le gare di campionato saltate, e rimandare le due semifinali di Coppa Italia. «È stata improvvisamente spostata a maggio il derby d’Italia Juve-Inter che tra l’altro richiama tanta attenzione introno a se. Che senso ha spostare questa partita il 13 maggio?», ha spiegato ancora Lombardo. «Noi riteniamo che sarebbe più giusto, per la tutela del campionato e delle singole squadre, che si faccia giocare Juve-Inter mercoledì ed a quel punto si spostino le due semifinali di Coppa a maggio. Così ci sarebbe anche una prossimità di date tra le semifinali e la finale così come avviene nei grandi appuntamenti delle competizioni internazionali». Finale che si giocherà a Milano e non a Roma perché lo stadio Olimpico sarà impegnato nella preparazione delle gare dell’Europeo dove la nostra Nazionale sarà impegnata a partire dal mese di giugno.

Fonte: Il Mattino