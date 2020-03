Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Il Napoli Under 15 vince a Benevento”

BENEVENTO-NAPOLI 0-1

BENEVENTO – Esposito; Di Martino, Macrì (35’ De Gennaro), Carriola, Marrone, La Rocca, Pengue (48’ Ponticelli), Izzo, Manzi (48’ Di Porto), Mazzucchiello, Signorelli A disp. Pirrò, Ponticelli, De Gennaro, Di Gregorio, Di Porto, Di Donato, Ballirano, Vitale, Galletta All. Fusaro

NAPOLI – Iovino; Marisei (35’ Romano), Di Lauro (51’ Russo), Peluso, Manzo, Mazzone, Vilardi (68’ D’Amora), Carbone (62’ Musto), Miele (35’ Solmonte), Milo (68’ Grieco), Tortora (51’ Cuciniello) A disp. Pellino, Romano, Russo, D’Amora, Musto, Grieco, Legnante, Cuciniello, Solmonte All. Sorano

Note: Ammonito: Di Lauro, Romano (N); Recupero: 1’ p.t.; 3’ s.t.

Marcatori: 50’ Solmonte (N)

BENEVENTO – Inizio di partita in terra sannita tra i padroni di casa di mister Fusaro e il Napoli per la categoria 2005, dove l’equilibrio regna sovrano. Con il passare dei minuti gli azzurrini prendono campo, ma di rimessa manca sempre l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo il tecnico Sorano effettua un paio di cambi, uno di questi Solmonte è decisivo per il vantaggio. La punta dei partenopei segna di prima intenzione e batte imparabilmente Esposito. La partita viene poi ben gestita dal Napoli che sfiora anche il raddoppio nei minuti finali. Il Benevento prova una reazione, ma trova una difesa azzurra attenta. Un successo per i partenopei fondamentale, perché consente anche di tornare al primo posto, vista la sconfitta del Frosinone a Roma. Domenica prossima match casalingo contro il Cosenza nel più classico dei testa-coda.

Alessandro Sacco