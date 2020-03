Filtrano sole ed ottimismo: Mertens ritrova Napoli ed il Napoli

Filtra il sole oltre le nuvole e filtra ottimismo sul rinnovo di Dries Mertens. Il bomber azzurro e il patron De Laurentiis hanno gettato le basi di una permanenza che, mai come stavolta, sembra essere ad un passo. Un periodo di rinnovata serenità quello del bomber belga, che è tornato prepotentemente nei cuori dei tifosi pur non essendone mai uscito: la rete al Barcellona è stato il punto più alto. Il febbraio di Dries è stato altalena di emozioni: tre gol, due assist, quella voglia di riprendersi Napoli e il Napoli. Prima del Barcellona si è concesso addirittura una giornata al mare insieme con l’amico Milik, l’uomo con cui si gioca il posto in campo ed è pronto a fare coppia fissa fuori. Nella sua ritrovata serenità ha un ruolo fondamentale lady Mertens: i due sembrano aver superato definitivamente le burrasche sentimentali di qualche tempo fa e fanno nuovamente coppia fissa tra Napoli e il Belgio. Kat era allo stadio con il Barcellona, scatenata al gol del vantaggio, così come era con lui in piena notte, quando Dries ha festeggiato il record raggiunto con una pizza al centro storico.

Il Mattino