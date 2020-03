Le 4 novità del Napoli nella sfida contro il Torino rispetto al Barça

LE NOVITÀ

Rispetto al match con il Barcellona sono quattro: Hysaj terzino sinistro al posto di Mario Rui, Lobotka play a centrocampo, Politano e Milik nel tridente di attacco. Riconfermata, quindi, quasi per intero la linea difensiva, oltre a Manolas è perfetto anche Maksimovic nella marcatura su Zaza e Belotti. Di Lorenzo è lo stakanovista a destra, ha saltato una sola partita tra campionato e Champions League ma anche contro il Torino mostra come sempre di avere una buona gamba proponendosi spesso a a destra per il cross e impreziosisce la sua prova con un gol dopo averlo sfiorato in precedenza sull’invito di Politano. Fonte: Il Mattino