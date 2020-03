La moviola CdS – Più che sufficiente la prova di Mariani

Più che sufficiente la partita dell’internazionale Mariani, la chiude con 25 falli fischiati e 4 ammoniti (e forse manca un giallo a Zaza sulla punizione che porta all’1-0). Un paio di situazioni nell’area del Torino sembrano trovare il conforto della moviola.

NO RIGORE

Partiamo allora da un paio di (flebili) proteste in area del Napoli. Nel primo tempo, contatto fra Milik e Bremer, il primo in vantaggio su secondo che gli è dietro le spalle. Mariani punisce lo “sfondamento” dell’azzurro polacco più che il “controllo” del granata, ci può stare come decisione. Più chiara invece la seconda situazione: pallone in area, interviene Izzo che praticamente si calcia il pallone sul braccio sinistro (che fra l’altro sembra ritrarsi al petto), qui giusto, non ci sono i crismi della punibilità.

DISCIPLINARE

Tre ammoniti, come detto, secondo il CdS, eppure mancherebbe un provvedimento disciplinare (che al netto delle somme a fine partita, sarebbe stato il secondo): intervento in ritardo di Zaza su Fabian Ruiz, stesa ma senza cattiveria (sbagliato il tempo). Da qui nasce la punizione dell’1-0 (ok la posizione di Manolas sulla battuta di Insigne).

La Redazione