CdS Campania – “UN NAPOLI DA AMARE”. Europa dolce tentazione. Gattuso fa 15 su 18

E se quella luce che s’intravede stesse per illuminare un futuro migliore, lasciando che nel tunnel restino le angosce e sei mesi vissuti quasi in psicoanalisi? L’Europa è una dolcissima tentazione, adesso si può fare, e il Napoli che sogna di decollare ancora, per l’undicesima stagione consecutiva, “sente” ora di essere una squadra, di saper soffrire, di godersi la sua terza vittoria consecutiva in campionato e di potersene stare per un po’- ma solo per un po’ – con la testa sgombera e un orizzonte davanti a sè. La notte è fatta per sognare e il 2-1 sul Torino ha un solo, però evidente difetto, racchiuso nello spreco esagerato di opportunità, d’un dominio (67% possesso palla, 18 conclusioni) soffocato dal terrore di ritrovarsi nel finale a grattare sul cronometro, affinché le lancette scorressero velocissime. Fonte: CdS