BENEVENTO-NAPOLI (UNDER 16)- I 15′ più folli della stagione

Benevento-Napoli: nel prossimo turno, in programma l’8 marzo, gli azzurrini ospiteranno il Cosenza mentre i sanniti andranno in trasferta a Lecce.

E’ finito da pochissimo all'”Avellola” il big match della 20° giornata del campionato Under 16 A e B girone C tra il Benevento e il Napoli, due società che a livello Under negli ultimi anni hanno sempre prodotto risultati importanti.

Era una sfida anche tra due degli allenatori più bravi in circolazione nella categoria: Gennaro Scarlato (ex di lusso) in casa giallorossa e Giuseppe Bevilacqua per i partenopei. Entrambe le squadre erano consapevoli alla vigilia che un successo avrebbe potuto far spiccare il volo per il raggiungimento dei propri obiettivi, playoff per il Benevento mentre il secondo posto per il Napoli, per cui ci si aspettava un match molto tattico ed equilibrato.

In effetti come immaginato nella prima frazione a sbloccarla in favore degli azzurrini c’è voluta una prodezza individuale di Di Dona a meno di cinque minuti dal duplice fischio (clicca qui per PRIMO TEMPO).

La rete azzurra fa saltare tutti gli schemi in assoluto perchè il Benevento è consapevole che ha ben poco da difendere e coprire e dopo due giri di lancette Riccio si guadagna il rigore che Marsiglia trasforma, riportando il risultato in parità.

Il Napoli appare imbambolato e i sanniti vogliono approfittarne, così al 10′ arriva la rete del sorpasso con Malva che di testa da angolo anticipa tutti e sigla il 2-1. Le emozioni si susseguono e dopo un solo minuto l’arbitro fischia un altro calcio di rigore stavolta in favore degli azzurrini ma Tartaro è super e non si lascia ipnotizzare da Pesce.

Sono i quindici minuti forse più esaltanti della stagione per i giallorossi e contemporaneamente i più folli per gli azzurrini perchè l’arbitro ha il fischietto pronto e al 14′ decreta il terzo calcio di rigore di giornata nuovamente a favore del Benevento: dal dischetto si presenta l’autore del vantaggio Malva che supera nuovamente l’incolpevole Boffelli per il 3-1 finale.

Mancano le energie mentali agli ospiti per riaprire la partita e così a portare a casa i tre punti sono i giallorossi di mister Scarlato, davvero bravo nell’intervallo a dare una grinta diversa ai suoi, blackout totale invece per il Napoli che forse getta alle ortiche un’occasione per dare una spallata decisiva al secondo posto.

Il calendario per gli azzurrini resta ancora favorevole per cui niente drammi, ma il coach azzurro dovrà interrogarsi su cosa sia accaduto e soprattutto cosa non abbia funzionato nel primo quarto d’ora della ripresa.

Marco Lepore