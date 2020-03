SERIE C FEMMINILE – Ottima stagione per il Pomigliano Under 17

Pomigliano. Termina la regular season per il campionato Under 17 femminile del Pomigliano: le ragazze del tecnico Fausto Buonaiuto, con la vittoria in trasferta contro il Crotone per 5-1, hanno conquistato la 13a vittoria di fila.

Le granata chiudono il campionato a quota 39 punti in vetta alla classifica e si preparano per la fase dei play off e per il prestigioso torneo Arco di Trento: le panterine hanno realizzato ben 91 gol e subiti solo 23, una stagione roboante per le ragazze di patron Raffale Pipola che rappresentano un’interessante cantera per il futuro del calcio femminile granata.

Il tecnico Buonaiuto commenta ai microfoni della sala stampa il termine della regular season: “Questa è stata una s tagione che ha rispecchiato le aspettative. Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati all’inizio del campionato e siamo soddisfatti del risultato raggiunto. Ora attendiamo di conoscere il nome della nostra avversaria nella fase successiva. Lavoreremo come abbiamo fatto finora per farci trovare pronti e non steccare l’appuntamento. Va fatto un grande plauso alla società e alle ragazze per il percorso intrapreso”.

Fonte: Paola Mauro ufficio stampa Pomigliano femminile