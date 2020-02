Serie B: Il Livorno sbanca il Bentegodi, mentre la Salernitana cade allo Stirpe

Sabato 29 febbraio ore 18:00

Chievo-Livorno 0-1 Ferrari (L) 57′

Frosinone-Salernitana 1-0 Novakovich (F) 72′

Chievo-Livorno. La prima opportunità arriva al 19′ con la conclusione di Giaccherini murata nell’area piccola da Bogdan, al 33′ Meggiorini si coordina e cerca l’angolino ma Plizzari in volo sventa la minaccia. Nel finale di tempo Ferrari calcia dal limite dell’area costringendo Semper alla super parata così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0. Nei secondi 45 minuti arriva il vantaggio livornese col tap-in di Ferrari sul perfetto suggerimento di Marras, al 68′ Vignato calcia a giro da fuori area mancando il bersaglio non di molto. Nel finale i padroni di casa non riescono a pareggiare i conti così il Livorno sbanca il Bentegodi.

Frosinone-Salernitana. Sin dalle prime battute entrambe le squadre faticano a rendersi pericolose, al 16′ Gondo cerca l’eurogoal dalla media distanza ma Bardi in tuffo blocca la sfera. Al 33′ Novakovich aspetta troppo prima di calciare perdendo l’attimo per segnare dall’interno dell’area, nel finale di tempo Dionisi calcia da due passi trovando però l’opposizione col corpo di Jaroszynski chiudendo la prima frazione senza reti. Nella ripresa Salvi cerca il goal dal cuore dell’area ma Maistro si oppone col corpo, al 72′ arriva il vantaggio frusinate col colpo di testa di Novakovich che si insacca dopo aver baciato la parte interna del palo. Nel finale non arriva la reazione campana così al triplice fischio i padroni di casa si aggiudicano la sfida.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 63-Frosinone 46-Crotone 43-Spezia 41-Cittadella 40-Salernitana 39-Pordenone 39-Chievo 37-Empoli 36-Entella 35-Pisa 33-Perugia 33-Juve Stabia 33-Pescara 32-Venezia 32-Ascoli 31*-Cremonese 27*-Cosenza 24-Trapani 21-Livorno 17

*Una gara da recuperare