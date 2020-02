SERIE B FEMMINILE – G. Marino (all. Napoli): “Perugia? Testa-coda ricco di insidie”

In attesa di conoscere la data del recupero contro il Lady Granata Cittadella, domani impegno in trasferta per il Napoli femminile sul terreno del fanalino di coda Grifo Perugia con fischio d’inizio domani alle ore 14,30. Le azzurre, sulla carta, hanno un impegno alla loro portata, ma va sempre preso con le dovute cautele. Ecco le parole della vigilia di mister Geppino Marino. “Non possiamo certamente sottovalutare l’impegno in casa del Grifone sia perché siamo reduci da una imprevista sosta sia per il valore di una avversaria che domenica scorsa ha perso di misura in casa della Lazio. Questo è un campionato equilibrato e di livello più alto rispetto a quello della passata stagione, proprio come auspicato dalla Federazione, di conseguenza non esistono squadre “materasso” e non lo è certamente il Perugia”. Qualche assenza causa squalifica rende meno ampie del solito le scelte di Marino: “Mancheranno Groff e Kubassova ma sono certo che chi le sostituirà saprà farsi valere perché le ragazze hanno chiaro il nostro disegno tattico e preparato bene la gara. Vogliamo chiudere bene questo ciclo di partite iniziato dopo il ko di Ravenna, dopo ci sarà l’ennesima sosta e vogliamo arrivarci mantenendo la testa della classifica”.

La Redazione