[FOTO] Milik spegne 26 candeline: Intanto prepara la sfida al Gallo

Milik-Belotti la sfida tra arieti stasera al San Paolo, una delle chiavi di Napoli-Torino. L’attaccante polacco ha compiuto ieri 26 anni pubblicando una foto con una maglia di Kobe Bryant. «Grazie a tutti per gli auguri. Qui con uno dei regali più belli della mia vita» ha scritto il polacco sui social.

Il bomber granata, accostato spesso al Napoli come possibile rinforzo per il reparto offensivo (un’idea passata che potrebbe tornare d’attualità anche per il prossimo mercato) è all’asciutto da quasi due mesi, un’enormità per uno come lui abituato a segnare con continuità. Fonte: Il Mattino

LA FOTO