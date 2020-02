Al San Paolo il Gallo cerca il goal che manca dal 5 gennaio

LA VOGLIA DI BELOTTI

Il Gallo ha sofferto la crisi della squadra, l’annata tribolata con l’addio di Mazzarri e ora l’arrivo di Longo. Nove reti in campionato come Milik, più sei in Europa League: in totale 15 le reti stagionali, tre in più rispetto all’attaccante del Napoli. Le ultime reti le ha firmate contro la Roma il 5 gennaio una doppietta all’Olimpico, da quel momento si è fermato. Proverà a sbloccarsi al San Paolo, agli azzurri ha segnato già tre gol con la maglia del Toro, uno lo realizzò con il Palermo.

Belotti ha come obiettivo quello di chiudere al meglio la stagione con il Torino per poi avere la certezza di partecipare agli Europei e di poter essere uno dei protagonisti a giugno nell’Italia di Mancini: un attaccante molto generoso che negli anni si è trasformato passando da bomber di area da rigore a punta di movimento, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo e di dare una grande mano ai compagni anche nel lavoro di copertura. Un centravanti completo: Longo stasera lo schiererà in avanti in coppia con Zaza e sarà guardato molto da vicino da Maksimovic, suo vecchio compagno per un anno a Torino, uno dei difensori più in forma del Napoli. Sarà uno dei duelli decisivi. Fonte: Il Mattino