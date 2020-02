DAZN – Manolas: “Non possiamo rischiare tutto negli ultimi minuti”

Manolas, autore del primo dei due gol azzurri, a fine gara interviene ai microfoni di DAZN per commentare la partita tra Napoli e Torino: “Abbiamo fatto una buona gara, ma quando abbiamo delle occasioni le dobbiamo sfruttare, altrimenti rischiamo poi, negli ultimi due minuti, di rimettere tutto in gioco. Se siamo così indietro in campionato è solo per questo, unito al fatto che alla prima occasione il gol lo subiamo. Per quanto riguarda me, il mio lavoro è quello di non far prendere gol, se poi riesco anche a segnare, tanto meglio. Domani guarderò il Clasico, perchè mi piace il grande calcio…”