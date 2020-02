DAZN – Gattuso: “Ho visto una squadra viva, ma gli ultimi minuti…”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, interviene ai microfoni DAZN per commentare la gara tra Napoli e Torino: “Avevamo bisogno di ritrovare Mertens, ci è mancato, ma tutti i giocatori del Napoli, anche quelli da ritrovare, sono importanti. La squadra mi è piaciuta molto, ha dominato, ma l’insufficienza e la superficialità degli ultimi minuti mi dà fastidio. Ho visto una squadra viva, bella da vedere, un po’ temevo questa gara viste tutte le energie spese ultimamente. Il Napoli deve dare peso a tutte le palle giocate, a volte riscontro pigrizia, così come c’è bisogno di essere più cattivi e realizzare le occasioni che ci creiamo. Sto curando di più la linea difensiva perchè credo che cominciare da lì ci possa dare dei vantaggi, giocare meglio a palla scoperta, oggi gli avversari del Torino per questo hanno avuto difficoltà. Qui bisogna essere professionisti, essere squadra, c’è stato un momento di forte rischio, non mi sono inventato la storia dei 40 punti, c’erano troppe cose a cui pensare, ma il resto verrà risolto a fine anno. Ci sono state prestazioni da dimenticare che non dobbiamo dimenticare, in molti casi ho colpa anch’io, volevo giocare in un certo modo, poi ho capito che non era possibile, forse ci ho impiegato un po’ troppo, però ho cambiato. Ma ci tengo a dire che noi giochiamo a due fasi, non con il catenaccio”