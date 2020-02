DAZN – Longo: “Una gara condita da diversi errori tecnici”

L’allenatore granata, Moreno Longo, commenta la gara del San Paolo contro il Napoli ai microfoni di DAZN: “Una partita caratterizzata da errori tecnici ogni volta che si conquistava la palla, per cui eravamo sempre sotto pressione, ci voleva coraggio nel proporsi, nel farsi trovare smarcati, tutto questo non c’è stato, ed è sicuramente deleterio, ancor di più se dall’ altro lato c’è una squadra di qualità come il Napoli. Si guarda la classifica con delusione, proprio per questo io, da sempre, da quando sono arrivato, ho messo ben in evidenza che la situazione è complicata, che la zona calda dista pochissimi punti. Per quanto riguarda la coppia formata dai due attaccanti, se vogliamo supportarla, dobbiamo farlo diversamente, non posso dire che si tratti di un esperimento bocciato, ma sicuramente bisogna lavorarci meglio. “