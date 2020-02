Con Manolas/Mak la difesa del Napoli ha abbassato la media gol incassati

Il Napoli di Gattuso, in campionato, ha sempre subito gol, tranne che a Cagliari; poi è rimasto imbattuto in coppa Italia, con Perugia e Lazio, e a san Siro ci ha aggiunto una dose di autostima, attraverso una partita di sacrificio, aggrappandosi a quei due Gulliver della propria difesa, che paiono come un ponte lanciato sul futuro, perché a giugno qualcosa accadrà, intorno a Koulibaly. Nelle ultime quattro partite, e Manolas e Maksimovic le hanno attraversate assieme, la media si è abbassata e la paura sembra essere sparita: gol (su angolo) a Brescia, poi la genialata sull’asse Busquets-Semedo-Griezman che ci sta, perché si può finire in Barça per una volta in un’ora e mezza. Fonte: CdS