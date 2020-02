Maksimovic pensa al rinnovo, ma adesso testa al confronto con Belotti

LA SFIDA CON BELOTTI

Tre anni a Torino prima del trasferimento a Napoli, un’operazione da 25 milioni più bonus nell’estate 2016. Nelle stagioni in granata giocò con Belotti, un anno. L’ultimo prima del suo passaggio in azzurro, il primo del Gallo a Torino proveniente dal Palermo. Il centravanti della Nazionale toccherà quota 200 presenze in maglia granata proprio a Napoli e proverà a cancellare il digiuno di gol che dura da ben 53 giorni. Tanto per un bomber come lui.

Maksimovic ne conosce un po’ tutti i segreti e con il Napoli ha avuto modo di affrontarlo da avversario soltanto in un’occasione dal primo minuto, nel match del campionato scorso al San Paolo finito 0-0 (in quello di andata vinto 3-1 dagli azzurri entrò a un quarto d’ora dalla fine). In questo campionato è stato costretto a saltare per un infortunio muscolare la sfida di andata a Torino finita 0-0.



IL RINNOVO

Sempre più vicino il rinnovo con il Napoli, discorso avviatissimo da tempo dal direttore sportivo Giuntoli con il suo entourage: il contratto è in scadenza nel 2021 e si sta lavorando per prolungare l’intesa di altri tre anni (fino al 2024) con aumento dell’ingaggio che verrebbe più o meno raddoppiato (circa 2.5 milioni a stagione). Fonte: Il Mattino