L’instancabile Mario Rui potrebbe riposare contro il Toro

Nel 2017 arrivò a Napoli con l’etichetta di “alternativa” di Ghoulam, in tre stagioni ha raccolto 85 presenze perché il suo collega, nel novembre dello stesso anno, rimediò un infortunio (e poi un altro ancora) dal quale non s’è mai del tutto ripreso. Così Mario Rui è diventato un titolare affidabile: prima del ko dell’algerino aveva raccolto appena 3′ col Cagliari, ne collezionò 30, di presenze, da novembre fino a maggio, poi s’è ripetuto con Ancelotti (42) e, ancora, con Gattuso, col quale ha giocato sempre (13) tranne una volta, in casa con la Fiorentina, perché squalificato. Domani, contro il Torino, potrebbe riposare, dato che nei prossimi giorni gli impegni saranno tanti. Nel caso, si ricaricherà per la prossima sfida. Fonte: CdS