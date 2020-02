Ultime da Castel Volturno: Buone notizie per Malcuit

Il Napoli ha svolto al Centro Tecnico di Castel Volturno una seduta d’allenamento pomeridiana. I giocatori si sono allenati sui campi 1 e 2 svolgendo inizialmente lavoro in velocità. In seguito esercitazioni tecnico-tattiche e partitina a campo ridotto in chiusura.

Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra, mentre Llorente ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Younes non si è allenato per sintomi influenzali.

Malcuit, accompagnato dal Dottor Canonico, ha svolto i controlli a Villa Stuart dal Prof.Mariani. Il difensore nei prossimi giorni potrà ricominciare un reinserimento graduale con la squadra.