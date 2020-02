In caso di addio di Milik, Gattuso ha una sua preferenza

Il rinnovo di Arek MIlik non è affatto scontato, così come quello di Mertens, per cui la casella attaccanti a Napoli, per la prossima stagione, potrebbe annoverare l’unico nome di Petagna. In merito alla questione l’edizione odierna di Tuttosport, scrive di un Napoli pronto a dare l’assalto ad Andrea Belotti. Il quotidiano spiega che in caso di un addio di Arek Milik, a Gattuso piacerebbe il centravanti del Toro. Il giornale prosegue poi affermando che Belotti per il Napoli è molto più di un’idea, visto che già due estati fa gli azzurri avevano provato l’assalto al ‘Gallo’ granata trovando però la porta chiusa da parte di Cairo.