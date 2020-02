Sorteggi Europa League: Monchi ritrova il suo passato

I sorteggi dell’urna di Nyon per gli ottavi di finale di Europa League hanno accoppiato le italiane con le spagnole. Inter-Getafe e Siviglia-Roma. I nerazzurri affronteranno una delle sorprese della competizione, eliminando l’Ajax. Mentre per i gillorossi sarà una sorta di “derby”, l’ex ds capitolino Monchi (ora al Siviglia) ritroverà il suo passato. Mentre il neo acquisto andaluso Suso (ex Milan) tornerà in Italia all’Olimpico per provare a segnare il suo primo goal in carriera contro la Roma.