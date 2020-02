DAZN – Napoli-Torino, designata la coppia di telecronisti

Il Napoli domani alle ore 20,45 affronterà il Torino per la sfida di campionato valevole per la settima di ritorno. Dopo l’ottima prestazione contro il Barcellona, gli azzurri si concentreranno sulla gara contro i granata per tornare a vincere davanti al proprio pubblico. Dazn per la sfida del San Paolo ha designato la coppia di telecronisti.

Napoli-Torino sarà visibile in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi.