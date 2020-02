Con il Lavezzi furioso su cui Izzo, un ragazzino irriverente s’era “permesso” il lusso d’un tunnel. Poi il prestito alla Triestina (il primo incrocio assoluto in campo con Insigne, ma da avversari, risale ad un match di Coppa Italia tra i friulani ed il Pescara nell’agosto 2011), la comproprietà con l’Avellino che lo riscattò alle buste per soli 200 mila euro, rivendendolo per il doppio al Genoa, sino all’approdo al Toro di due anni fa (per circa 10 milioni). Fonte: CdS